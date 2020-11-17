Зимняя сессия в российских вузах пройдёт дистанционно 

Российские студенты будут сдавать зимнюю сессию дистанционно из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании совета Российского союза ректоров, пишет ТАСС.

Министр отметил, что требований по введению жёстких ограничительных мер к вузам нет. При этом смешанное обучение в вузах РФ не будет способствовать снижению рисков заражения коронавирусом, считает глава Минобрнауки.

Поскольку студенты сейчас в основном обучаются дистанционно, то присутствие преподавателей в стенах вузов должно быть чем-то оправдано, отметил министр.

«Многие преподаватели, мы с вами понимаем, обеспечены средствами нормальными коммуникации и вполне себе успешно ведут занятия из дома. В случае если такой возможности нет, то университет, безусловно, должен предоставить возможность на площадке самого университета», — говорит Фальков, добавляя, что возможность передвижения всё-таки стоит минимизировать.