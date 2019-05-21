Журналисты «Коммерсанта» заявили о перерыве в освещении новостей российской политики из-за конфликта с Усмановым 

Журналисты «Коммерсанта» написали коллективное обращение, в котором предупредили о невозможности писать о российской политике в ближайшее время из-за конфликта с Алишером Усмановым, пишет TJournal.

В заявлении, опубликованном спецкором Александром Черных, отмечается, что из-за ссоры с акционером часть коллектива не может продолжать «качественно и непредвзято освещать» события в России. Под документом подписались 129 членов редакции.

«Коллектив "Ъ" считает себя обязанным сообщить читателям, что "Коммерсантъ" неопределённо долгое время не сможет информировать их о российской политике. Читатели, партнёры и рекламодатели ИД будут лишены качественного и непредвзятого освещения ряда внутриполитических событий; мы не знаем, сколько продлится эта ситуация. Такой вынужденный перерыв происходит впервые за 30-летнюю историю Издательского дома. Мы приносим нашим читателям извинения», — сказано в обращении коллектива.

Коллектив также впервые объяснил подробности увольнения двух журналистов, что привело к уходу всего отдела политики. По их словам, Усманову не понравилась статья о возможной смене Валентины Матвиенко в Совете Федерации и он потребовал от авторов раскрыть источники. По закону о СМИ и трудовому договору в «Коммерсанте» они не обязаны были этого делать без запроса из суда.

«Журналисты "Ъ" отказались нарушить доверие собеседников. После этого было принято решение об увольнении двух авторов материала. Прямые обращения к акционеру и его представителю не повлияли на ситуацию; никаких компромиссов или других вариантов акционер не предложил», — уточняется в публикации.

Напомним, 20 мая из «Коммерсанта» уволили двух журналистов: специального корреспондента Ивана Сафронова и редактора Максима Иванова. Причиной увольнения стало недовольство владельца издательского дома Алишера Усманова статьёй о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации. Через несколько часов после увольнения журналистов из ИД ушёл весь отдел политики — более 11 человек. Сотрудники объяснили это солидарностью с коллегами и необоснованностью претензий акционера.

В свою очередь, акционеры «Коммерсанта» объяснили The Bell, что посчитали статью заказной из-за отказа авторов раскрыть источники. Главный редактор, говоря об увольнении сотрудников, заявил о нарушении «журналистских стандартов». Бывшие сотрудники и коллеги заявили, что увольнение — часть давления на редакцию «Коммерсанта» со стороны Усманова и открытая цензура материалов.