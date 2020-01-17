«Журналистов обижать не надо». Губернатор Куйвашев во время пресс-конференции позвонил Высокинскому и сорвал аплодисменты

На проходящей сегодня в конгресс-холле «Екатеринбург-Экспо» пресс-конференции губернатора Евгений Куйвашев позвонил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, чтобы разобраться в конфликте градоначальника с журналистами 66.ru. Ранее появилась информация, что администация Екатеринбурга написала заявление в полицию на сотрудников портала, которые утром 10 января провели в сквере за оперным театром акцию «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского».

«Разбитые светильники фактически стали символом бессилия главы Екатеринбурга Александра Высокинского», — заявило тогда издание.

Куйвашев, сказав, что впервые слышит о заявлении, позвонил Высокинскому и уточнил, писал ли он заявление. Тот ответил, что на журналистов заявление не писал, просил проверить факт нарушения. Губернатор ответил, что журналистов обижать не надо.

«Ну будем обижать журналистов», — пообещал Высокинский по телефону.

Журналистам разговор явно понравился, все захлопали.