Мэрия Екатеринбурга хочет подать заявление в полицию на 66.ru после размещения журналистами издания знаков «Улица разбитых фонарей» в городском сквере

Администрация Екатеринбурга планирует пожаловаться в полицию на сотрудников портала 66.ru, которые утром 10 января провели в сквере за оперным театром акцию «Улица разбитых фонарей имени А. Г. Высокинского». В ходе акции журналисты издания разместили в сквере соответствующие знаки-указатели.

В своём обращении к читателям издание заявило, что данные таблички «отражают истинную ситуацию», поскольку после недавней реконструкции общественного пространства вандалы регулярно разбивают плафоны на фонарях, которые находятся на уровне человеческого роста. Таким образом издание хотело привлечь внимание к проблеме.

«Разбитые светильники фактически стали символом бессилия главы Екатеринбурга Александра Высокинского», — заявило издание.

Однако представители мэрии посчитали действия журналистов «провокацией».

«Создаваемые — и публично признаваемые — рядом интернет-изданий провокации не что иное, как попытка нагнетания информационной повестки, как правило, несколько скудной в постпраздничные январские дни», — заявила начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Татьяна Ширяева.

После официального заявления мэрии на портале был опубликован ответ редакции. В нём в числе прочего сообщается, что ни сотрудникам издания, ни юристам непонятна суть заявления в полицию, которое готовят в горадминистрации. По мнению руководителя коммерческой и договорной практики юридической фирмы «Юста Аура» Александра Никулина, действия мэрии выглядят как «эмоциональная, несдержанная реакция на публикацию, которая неприятна власти».