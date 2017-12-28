Журналистов не пустили на выборы главы Горноуральского округа

Не аккредитованных заранее журналистов не пустили на заседание думы Горноуральского городского округа, на котором депутаты сегодня выбирают его нового главу. Представители нескольких городских СМИ, в том числе АН «Между строк», накануне обратились в аппарат коллегиального органа с просьбой разрешить им посетить заседание, однако его специалисты в грубой форме отказали им в этом, сославшись на регламент. Также они отказались называть время начала мероприятия. Уральского журналиста Владимира Инжеватова, по его словам, было «приказано вообще в здание не пускать».

Согласно регламенту думы ГГО, заинтересованные органы и лица направляют в аппарат письменную заявку о желании принять участие в заседании думы не позднее, чем за три дня до его начала. При этом российское законодательство разрешает журналистам открыто посещать заседания и совещания органов власти при предъявлении соответствующих документов. Сегодня на заседание думы Горноуральского округа не пустили даже помощника депутата свердловского Заксобрания Вячеслава Погудина Александра Егорычева, сославшись на то, что мероприятие закрытое. Сам Погудин, как и его коллега-депутат Михаил Ершов, смог присутствовать на заседании.

Напомним, в финал конкурса на должность главы Горноуральского городского округа по итогам второго этапа отбора прошли четыре кандидата, в том числе начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Егор Копысов. Также в решающий тур попали депутаты окружной думы Дмитрий Летников и Александр Коновалов, замглавы администрации округа по ЖКХ и благоустройству территории Андрей Гебень. Победителя конкурса выберут голосованием депутаты думы ГГО. Каким оно будет, тайным или открытым, сегодня также решат народные избранники.

Основным претендентом на пост главы округа называют начальника управления ЖКХ тагильской администрации Егора Копысова. Предполагается, что его кандидатуру пролоббировал Сергей Носов, так как муниципалитеты тесно связаны и территориально, и экономически. Свой человек во главе ГГО, по мнению наблюдателей, нужен мэру Нижнего Тагила в числе прочего для реализации многомиллиардного проекта по модернизации системы городского водоснабжения. Один из двух основных питьевых водоёмов 360-тысячного Нижнего Тагила — Черноисточинское водохранилище — находится в Горноуральском округе.

Изначально на должность руководителя округа претендовал также его экс-глава Николай Кулиш. По информации АН «Между строк», чиновник сам снял свою кандидатуру после консультаций в администрации губернатора. Есть мнение, что сегодня он попытается провести на место главы своего ставленника — директора СМБУ ГГО «Служба пригородных кладбищ» Дмитрия Летникова. На стороне последнего, по инсайдерской информации, находятся министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и депутат Заксобрания Михаил Ершов.