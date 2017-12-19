Начальник управления ЖКХ Егор Копысов прошёл в финал конкурса главы ГГО

В финал конкурса на должность главы Горноуральского городского округа по итогам второго этапа отбора прошли четыре кандидата, в том числе начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Егор Копысов. Также в решающий тур попали депутаты окружной думы Дмитрий Летников и Александр Коновалов, замглавы администрации округа по ЖКХ и благоустройству территории Андрей Гебень, сообщает «Тагил-ТВ». Во втором туре кандидаты презентовали членам комиссии свои программы развития ГГО, проходили индивидуальные собеседования. Победителя конкурса выберут голосованием депутаты думы ГГО. Каким оно будет, тайным или открытым, решат народные избранники.

Изначально на должность руководителя округа претендовал также его экс-глава Николай Кулиш. По информации АН «Между строк», чиновник сам снял свою кандидатуру после консультаций в администрации губернатора. Ранее от участия в конкурсе отказался экс-спикер Нижнетагильской гордумы Александр Маслов.

Основным претендентом на пост главы округа называют начальника управления ЖКХ тагильской администрации Егора Копысова. Предполагается, что его кандидатуру пролоббировал Сергей Носов, так как муниципалитеты тесно связаны и территориально, и экономически. Свой человек во главе ГГО, по мнению наблюдателей, нужен мэру Нижнего Тагила в числе прочего для реализации многомиллиардного проекта по модернизации системы городского водоснабжения. Один из двух основных питьевых водоёмов 360-тысячного Нижнего Тагила — Черноисточинское водохранилище — находится в Горноуральском округе.