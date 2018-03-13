Журналистка «Радио Свобода» рассказала о домогательствах со стороны Станислава Говорухина

Корреспондент «Радио Свобода» Дарья Комарова в знак солидарности с журналистками, которые сообщили о домогательствах депутата Слуцкого, рассказала о домогательствах со стороны депутата Госдумы и режиссёра Станислава Говорухина в 2012 году во время интервью в Чебоксарах, пишет «Коммерсантъ».

По её словам, Говорухин приехал в Чебоксары в рамках предвыборной кампании.

«Встреча проходила в ресторане "Ехрем Хуща". Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения», — написала Комарова в Facebook.

После этого, по её словам, Говорухин «посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью давать не будет».

«Я в ответ заявила, что ему придётся мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал», — рассказала журналистка.

В беседе с «Медузой» Станислав Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. Однако на сайте чебоксарского издания «ProГород» есть интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что «в Чебоксары приезжал и ещё буду приезжать».

Ранее о домогательствах со стороны другого депутата Госдумы — Леонида Слуцкого — сообщили несколько журналисток. Комиссия Госдумы по этике попросила Слуцкого объяснить обвинения в домогательствах. Позже депутат, поздравляя женщин с 8 марта, попросил прощения у тех, кому «причинил переживания».