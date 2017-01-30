Сегодня: Пт, 3 Февраля, 2017 | | -13 °C
02 Фев 2017 16:39 | Метки: Новости, Общество

Журналист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжёлом состоянии

Координатор движения «Открытая Россия», экс-сопредседатель оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве. Об этом со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова сообщил «Интерфакс». По словам защитника, речь вновь может идти об отравлении.

«Он госпитализирован, сейчас находится в тяжёлом состоянии. Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад»,  сказал Прохоров.

Информацию о госпитализации Кара-Мурзы подтвердил член Бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.

«Он в реанимации, да. У него очень похожи симптомы на то, что было в 2015 году, но я, к сожалению, не знаю деталей… Сегодня он должен был улететь к семье в Штаты, но вот оказался в итоге в реанимации»,  рассказал Яшин РИА Новости в четверг.

Напомним, 27 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза-младший также был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Вадим Прохоров тогда утверждал, что все признаки говорили об отравлении. Он отметил, что во взятых на третий день после того, как журналист почувствовал себя плохо, образцах были обнаружены многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вести»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Журналист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжёлом состоянии

Рекомендуемые новости:

64x64
30.Янв.17 15:11 | Комментарии: 0

Трёхкомнатная квартира с видом на «Москва-Сити», служебный Ford и перелёты «Победой». Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин рассказал о плюсах и минусах жизни в столице

64x64
29.Янв.17 15:29 | Комментарии: 0

Подростки в Нижнем Тагиле стали чаще пытаться свести счёты с жизнью. Как предупредить беду: рекомендации родителям

64x64
28.Янв.17 12:39 | Комментарии: 0

Вокзал – ворота города

Лента новостей

«У чиновников всё в порядке, но не поленитесь выслушать нас!» Родители первоклассников рассказали свою версию ночного зачисления детей в школы «У чиновников всё в порядке, но не поленитесь выслушать нас!» Родители первоклассников рассказали свою версию ночного зачисления детей в школы
02.02.2017 | Комментарии: 0
Минфин и Минпромторг поддержали запрет вендинга со спиртовыми лосьонами Минфин и Минпромторг поддержали запрет вендинга со спиртовыми лосьонами
02.02.2017 | Комментарии: 0
Журналист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжёлом состоянии Журналист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжёлом состоянии
02.02.2017 | Комментарии: 0
На «Уралвагонзаводе» мужчина поджёг коллегу за систематические подкалывания На «Уралвагонзаводе» мужчина поджёг коллегу за систематические подкалывания
02.02.2017 | Комментарии: 0
Суд арестовал имущество топ-менеджера «Реновы» Бориса Вайнзихера Суд арестовал имущество топ-менеджера «Реновы» Бориса Вайнзихера
02.02.2017 | Комментарии: 0
Новая продукция ЕВРАЗ НТМК используется при реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы Новая продукция ЕВРАЗ НТМК используется при реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы
02.02.2017 | Комментарии: 0
ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в 63 тысячи евро за задержания на акциях протеста ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в 63 тысячи евро за задержания на акциях протеста
02.02.2017 | Комментарии: 0
Чиновники от образования Нижнего Тагила скрыли пьянку учеников элитных школ. «За 100 литров водки, наркотики и реанимацию школьника должны были полететь головы!» Чиновники от образования Нижнего Тагила скрыли пьянку учеников элитных школ. «За 100 литров водки, наркотики и реанимацию школьника должны были полететь головы!»
02.02.2017 | Комментарии: 0
ФАС завела дело на поставщиков компьютеров для государственных структур ФАС завела дело на поставщиков компьютеров для государственных структур
02.02.2017 | Комментарии: 0
Допинг-проба «Б» боксера Александра Поветкина оказалась положительной Допинг-проба «Б» боксера Александра Поветкина оказалась положительной
02.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Бесплатным «дальневосточным гектаром» заинтересовались 150 тысяч россиян Бесплатным «дальневосточным гектаром» заинтересовались 150 тысяч россиян
02.02.2017 | Комментарии: 0
До конца апреля в домах Нижнего Тагила заменят 90 лифтов До конца апреля в домах Нижнего Тагила заменят 90 лифтов
02.02.2017 | Комментарии: 0
ФСБ установит пограничные зоны между Россией и Белоруссией в трёх областях ФСБ установит пограничные зоны между Россией и Белоруссией в трёх областях
02.02.2017 | Комментарии: 0
Освобождённого от домашнего ареста замминистра МУГИСО отстранили от должности Освобождённого от домашнего ареста замминистра МУГИСО отстранили от должности
02.02.2017 | Комментарии: 0
Минобороны России выразило протест Украине из-за облёта Ан-26 буровых вышек Минобороны России выразило протест Украине из-за облёта Ан-26 буровых вышек
02.02.2017 | Комментарии: 0
«Ростех» предложил изменить «законы Яровой» «Ростех» предложил изменить «законы Яровой»
02.02.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области с путей сошли семь вагонов с углём В Свердловской области с путей сошли семь вагонов с углём
02.02.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Дело «Шалтая-болтая» связано с кражей документов Минобороны СМИ: Дело «Шалтая-болтая» связано с кражей документов Минобороны
02.02.2017 | Комментарии: 0
Суд оставил Навального в Кирове под подпиской о невыезде Суд оставил Навального в Кирове под подпиской о невыезде
02.02.2017 | Комментарии: 0
АН «Между строк» не будет публиковать новости до 2 февраля АН «Между строк» не будет публиковать новости до 2 февраля
01.02.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион на проект по очистке Черноисточинского водохранилища Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион на проект по очистке Черноисточинского водохранилища
01.02.2017 | Комментарии: 0
«Мы дарим им надежду на лучшее будущее!» 1 февраля стартует всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь» «Мы дарим им надежду на лучшее будущее!» 1 февраля стартует всероссийская акция «100 рублей спасут жизнь»
01.02.2017 | Комментарии: 0
Правительство запретит кредиторам взыскивать с должников больше половины зарплаты Правительство запретит кредиторам взыскивать с должников больше половины зарплаты
01.02.2017 | Комментарии: 0
«Медленно, но работали»: как в Нижнем Тагиле прошла ночь зачислений детей в 1-й класс «Медленно, но работали»: как в Нижнем Тагиле прошла ночь зачислений детей в 1-й класс
01.02.2017 | Комментарии: 0
Глава свердловского управления МЧС подал в отставку Глава свердловского управления МЧС подал в отставку
01.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости