Журналист Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжёлом состоянии

Координатор движения «Открытая Россия», экс-сопредседатель оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве. Об этом со ссылкой на его адвоката Вадима Прохорова сообщил «Интерфакс». По словам защитника, речь вновь может идти об отравлении.

«Он госпитализирован, сейчас находится в тяжёлом состоянии. Симптомы, по-видимому, сходны с тем, что было тогда, чуть больше двух лет назад», – сказал Прохоров.

Информацию о госпитализации Кара-Мурзы подтвердил член Бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.

«Он в реанимации, да. У него очень похожи симптомы на то, что было в 2015 году, но я, к сожалению, не знаю деталей… Сегодня он должен был улететь к семье в Штаты, но вот оказался в итоге в реанимации», – рассказал Яшин РИА Новости в четверг.

Напомним, 27 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза-младший также был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Вадим Прохоров тогда утверждал, что все признаки говорили об отравлении. Он отметил, что во взятых на третий день после того, как журналист почувствовал себя плохо, образцах были обнаружены многократные превышения предельно допустимых концентраций металлов.

В январе 2016 года Кара-Мурза-младший обратился в Следственный комитет России с просьбой провести комплексную токсикологическую экспертизу в рамках доследственной проверки по заявлению о его намеренном отравлении. Уголовное дело тогда возбуждено не было.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Вести»