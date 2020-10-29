Журналист АН «Между строк» вошёл в шорт-лист финалистов молодёжного фестиваля «TIME CODE»

Корреспондент АН «Между строк» Екатерина Пономарёва вошла в шорт-лист финалистов фестиваля молодёжной журналистики «TIME CODE». В этом году свои работы прислали более 600 юнкоров со всей страны.

Жюри фестиваля оценило интервью 19-летней журналистки АН «Между строк» с волонтёром из Нижнего Тагила, который в 2019 году отправился в Иркутскую область, чтобы помочь местным жителям справиться с последствиями наводнения.

«Интервью получилось очень сильным и серьёзным. Я помню, тогда оно тоже побило рекорды и за несколько дней его посмотрело несколько десятков тысяч человек, что для “Между строк” и меня было неожиданным», — говорит Екатерина.

Работа тагильчанки стала одной из лучших в номинации «Интервью. Студенты». Сейчас Екатерина учится на третьем курсе заочного отделения журналистики УрФУ.

Ещё одним финалистом из Нижнего Тагила стал воспитанник студии журналистики «ШКИТ» Павел Лисин. В шорт-лист в номинации «Репортаж. Школьники» вошёл его материал о закрытии границ во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы в “ШКИТе” на самоизоляции создавали шоу “Смотри дома”. Во время съёмок узнали, что границы закрыли, а в этот момент наш журналист Саша Анчугина была в Таиланде. Я написал, попросил, чтобы она снимала абсолютно всё. Она прилетела домой в Екатеринбург, отправила мне материалы, и я смонтировал репортаж», — говорит Павел Лисин.

Окончательные результаты конкурса молодые журналисты узнают 31 октября. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе фестиваль пройдёт онлайн.