«Жизнь свою просрал. Ты не найдёшь себе никого, ты останешься один, потому что хамов не любят». В екатеринбургском лицее педагог-психолог на уроке в унизительном тоне провела воспитательную беседу с четвероклассниками

12 мая в екатеринбургском лицее № 3 педагог-психолог на одном из уроков поочерёдно отчитала самых непослушных учеников за хамство, неуспеваемость и плохое поведение. Один из детей записал момент воспитания на диктофон, рассказывает E1.

«Ты обнаглел настолько, что от тебя уже мать твоя устала. Этот как дураком был, так и остался. Чему научился за четыре года? Да у меня первоклассники знают больше… Жизнь свою просрал. Ты не найдёшь себе никого, ты останешься один, потому что хамов не любят. Если ты собираешься быть как твой папа, будешь один жить, но я не думаю, что твоему папе сейчас хорошо», — говорит учительница на аудиозаписи.

Больше двух недель аудиозапись гуляла по школе, а родители пытались поговорить с директором. По их словам, у руководителя мало приёмных дней, при этом встреча возможна только по предварительной записи. Вдобавок приём назначали в первой половине дня, когда все находятся на работе. Родители добавили, что если бы руководство лицея сразу пошло с ними на контакт и провело внеурочное собрание, то тема была бы закрыта на уровне класса.

«На протяжении трёх лет дети нашего класса выслушивают систематические оскорбления в свой адрес и в адрес своих родителей. В оправдание подобного поведения учителя кто-то, вероятно, скажет, что дети сейчас “сложные”. Но и преподаватель с образованием психолога, безусловно, не должен так вести себя. По мнению школы, виноваты во всём родители», — говорит мама учащегося после разговора с директором.

Педагог после произошедшего написала заявление об увольнении по собственному желанию. В лицее тем временем открыли соответствующую вакансию, которая размещена на сайте учреждения. По информации департамента образования Екатеринбурга, учительница работала в лицее № 3 с 1993 года. Её общий педагогический стаж — 35 лет, она является учителем высшей категории. Ранее к педагогу-психологу претензий не было.

В департаменте образования пояснили, что с учениками, нарушающими дисциплину, провели беседу о поведении, а в ближайшее время будет организована встреча директора с родителями обучающихся. Также в школе пройдёт совещание с учителями на тему недопустимости психологического и физического воздействия на учеников. В начале следующего учебного года в лицее проведут родительское собрание с участием психолога. Дополнительно запланирована диагностика «уровня тревожности» в пятом классе и профилактические беседы по вопросам соблюдения учениками устава школы. Будут организованы встречи, направленные на сохранение взаимопонимания, дружеской обстановки между детьми и взрослыми.