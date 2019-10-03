Жителю Ставрополья грозит первый в России штраф за курение на балконе

В Ставропольском крае привлекут к административной ответственности курильщика, по вине которого загорелся балкон в многоквартирном доме. Об этом сообщает «Победа 26» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС России по Ставропольскому краю.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила полквадратных метра. Никто не пострадал.

Напомним, согласно обновлённым правилам противопожарного режима с 1 октября 2019 года за курение на балконе, повлекшее возгорание, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей.