МЧС: Новые противопожарные правила не запрещают курение на балконах

В МЧС заявили, что постановление правительства об изменениях с 1 октября в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 26 сентября правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, согласно которым с 1 октября россиянам будет запрещено использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир.

«Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и в принципе курить. К ответственности будут привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — рассказали ТАСС в МЧС.

По словам директора департамента МЧС Рината Еникеева, цель новых правил — это не борьба с курильщиками. Он пояснил, что в случае возникновения пожара по вине курильщика, пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица.