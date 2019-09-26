Правительство запретило россиянам курить на балконах

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима, согласно которым россиянам будет нельзя использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, пишет ТАСС.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц», — отметили в МЧС.

В соотвествии с изменениями теперь россияне не смогут больше курить на балконах и жарить шашлыки. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября. Согласно им, курить можно будет в специально отведённых местах. Также поправки обязывают кинотеатры перед сеансами информировать посетителей о действиях в случае пожара.