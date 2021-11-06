Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет колонии за убийство собутыльника

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в конце октября 2020 года обвиняемый, находясь в квартире в одном из домов по переулку Полюсный в состоянии алкогольного опьянения устроил ссору с потерпевшим. В ходе конфликта мужчины вывел своего оппонента в подъезд и избил его, после чего скрылся с места преступления

«Конфликт был обусловлен личной неприязнью в связи с образом жизни потерпевшего и его поступками, которые противоречили убеждениям обвиняемого, характерными для лиц, длительное время отбывавших наказание в местах лишения свободы», — рассказывают в прокуратуре.

Потерпевший был госпитализирован в одну из больниц, где позже скончался.

Уоловное дело направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.