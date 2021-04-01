Жителю Невьянска грозит два года колонии за уклонение от службы в армии

В суд Невьянска передано уголовное дело 20-летнего жителя Кировградского городского округа, уклонявшегося от службы в армии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2020 года на призывном пункте военкомата Невьянска проходил медкомиссию. Чтобы получить освобождение от службы, он подсунул терапевту копию фиктивной справки о болезни, на основании этого молодой человек был признан негодным к службе.
Позже его отправили для дополнительного исследования в ЦГБ Кировграда. Не желая проходить медицинское освидетельствование, чтобы не открылось отсутствие у него болезни, уклонист предоставил медикам ЦГБ копию фиктивного медицинского документа — протокола фиброгастродуоденоскопии (исследования пищевода), данные которого в последующем были внесены в бланк медицинского заключения, выданного медицинским работником.
«Невьянская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Молодой человек обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы". Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.