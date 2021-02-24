Жителю Екатеринбурга, толкнувшему «православного журналиста» в сквере у Драмтеатра, смягчили наказание

Верх-Исетский районный суд смягчил наказание для екатеринбуржца Максима Шибанова, который вступил в конфликт с «православным журналистом» Максимом Румянцевым в сквере у Драмтеатра и толкнул его, пишет E1. ru.

Суд снизил размер штрафа для Шибанова с первоначальных 35 тысяч до 5 тысяч рублей, а также сумму компенсации морального вреда Румянцеву — с 87,5 до 15 тысяч рублей. При этом Шибанову предстоит выплатить 23 тысячи рублей в счёт затрат на адвоката Румянцева.

«Платить пока не собираюсь. Моя позиция остаётся неизменной: я не виноват. Впереди ещё будет апелляция в Челябинском кассационном суде», — подчеркнул Максим Шибанов.

Конфликт между Шибановым и Румянцевым произошёл во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года: Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после этого Шибанов его толкнул, Румянцев упал на спину. У журналиста диагностировали ушиб головного мозга.

Изначально Шибанова обвиняли по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), ему грозило 3 года колонии. Кроме того, Румянцев требовал заплатить 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб.

После этой истории журналисты Екатеринбурга отказались считать Румянцева своим коллегой, назвав его провокатором.