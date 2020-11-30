Жителя Екатеринбурга, толкнувшего «православного журналиста» в сквере, оштрафовали на 35 тысяч рублей

Екатеринбуржца Максима Шибанова оштрафовали на 35 тысяч рублей за причинение лёгкого вреда здоровью «православного журналиста» Максима Румянцева, пишет E1.ru.
Конфликт между Шибановым и Румянцевым произошёл во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года: Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после этого Шибанов его толкнул, Румянцев упал на спину. У журналиста диагностировали ушиб головного мозга.
«Суд считает вину Шибанова установленной. И квалифицирует его деяние по ч. 1 ст. 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Суд также учитывает, что Шибанов впервые совершил преступление небольшой тяжести. При этом не принёс извинений и не раскаялся. Смягчающим обстоятельством может быть состояние здоровья подсудимого», — отметил судья.
Изначально Шибанова обвиняли по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), ему грозило 3 года колонии. Кроме того, Румянцев требовал заплатить 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб.
«Приговор не объективен. Я с ним не согласен и не понимаю, на чём он основан. Любое доказательство моей вины строится на словах Румянцева. Моё личное мнение, у наших судов есть какая-то установка засудить. С Румянцевым не переговорил после приговора. Нам с этим человеком, я считаю, не о чем говорить. 87 тысяч для меня большая сумма. Но я рассчитываю, что в апелляции удастся её довести до нуля. Если не верить, то ничего не получится. И ещё хотел бы сказать большое спасибо людям за поддержку», — прокомментировал вынесенный приговор Максим Шибанов.