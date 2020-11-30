Жителя Екатеринбурга, толкнувшего «православного журналиста» в сквере, оштрафовали на 35 тысяч рублей

Екатеринбуржца Максима Шибанова оштрафовали на 35 тысяч рублей за причинение лёгкого вреда здоровью «православного журналиста» Максима Румянцева, пишет E1.ru.

Конфликт между Шибановым и Румянцевым произошёл во время одного из митингов в сквере у Театра драмы 7 апреля 2019 года: Румянцев несколько раз назвал Шибанова «девочкой», после этого Шибанов его толкнул, Румянцев упал на спину. У журналиста диагностировали ушиб головного мозга.

«Суд считает вину Шибанова установленной. И квалифицирует его деяние по ч. 1 ст. 115 "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Суд также учитывает, что Шибанов впервые совершил преступление небольшой тяжести. При этом не принёс извинений и не раскаялся. Смягчающим обстоятельством может быть состояние здоровья подсудимого», — отметил судья.

Изначально Шибанова обвиняли по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), ему грозило 3 года колонии. Кроме того, Румянцев требовал заплатить 500 тысяч рублей за физический и моральный ущерб.