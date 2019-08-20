Жителю Екатеринбурга назначили 100 часов обязательных работ за пост про митинг в Москве

Общественник из Екатеринбурга Сергей Тиунов разместил на своей личной странице в Facebook пост с призывом поддержать несогласованную акцию протеста в Москве, прошедшую 3 августа. За это Ленинский районный суд назначил мужчине 100 часов обязательных работ.

Как сообщает «Урал МБХ.Медиа», суд признал Тиунова виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как заявил изданию сам Тиунов, он намерен обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции. Мужчина надеется, что областной суд отменит решение, поскольку «обязательные работы, согласно постановлению Конституционного суда, по статье 20.2 КоАП запрещены».

Напомним, начиная с июля в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Митинг 3 августа не был согласован с городскими властями. По данным «ОВД-Инфо», на акции был задержан 1001 человек. Пятерым задержанным потребовалась госпитализация.