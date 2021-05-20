Жителям Свердловской области запретят ходить в леса

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов анонсировал принятие радикальных мер вплоть до запрета посещения лесов жителям региона из-за рекордного числа лесных пожаров, пишет E1.ru.

По его словам, постановление собираются принять в ближайшее время.

«Постановление проходит согласование, решение примем. Все посещения, за исключением посещений, связанных с тушением пожаров, будут запрещены», — пообещал Кузнецов

Министр подтвердил, что туристам придётся отменить запланированные походы и сплавы, в том числе те, которые организованы компаниями активного отдыха, — об этом в постановлении будет отдельный пункт.

Также чиновник рассказал, что в Свердловской области первый в 2021 году лесной пожар произошёл 14 апреля, а к 20 мая на территории региона случилось уже 436 лесных пожаров — и это рекордное количество подобных происшествий за последние годы.

«Я за 44 года такого мая не помню», — подчеркнул Алексей Кузнецов.

По словам министра, основные факторы, способствующие возникновению природных пожаров, — аномальная жара, шквалистый ветер и отсутствие дождей. В таких условиях любая искра может стать причиной несчастья.

«Мы уже имеем истории со сгоревшими дачными участками и лесами, а такая погода сохранится до конца месяца. У нас работают 185 мобильных групп, патрулирование усиливаем в выходные, пристальное внимание уделяем особо охраняемым территориям. Да, мы понимаем, что жарко, тяжело, хочется на природу, но один непотухший уголёк может вызвать большую беду», — сообщил Кузнецов.

С начала сезона на нарушителей противопожарного режима заведено 120 административных дел, общая сумма штрафов составила более 85 тысяч рублей.

«Мы не сторонники того, чтобы наказывать и привлекать к ответственности. Если нас жители понимают, никаких административных мер не принимаем», — пояснил министр.

По словам Алексея Кузнецова, на территории области утром 20 мая актуальны два очага — в Таборинском и Тугулымском районах. Угрозы того, что огонь перекинется на жилые дома, нет.