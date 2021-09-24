Жителям Нижнего Тагила разрешили жарить шашлыки после почти полугодового запрета

В Нижнем Тагиле с 23 сентября отменён противопожарный режим. Такое распоряжение дал мэр Владислав Пинаев, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на нормативно-правовые акты.

Напомним, запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ на территории Нижнего Тагила ввели ещё в начале мая. Это было связано с сильным ветром и сухой погодой. Пожароопасный период длился рекордные пять месяцев.

С начала пожароопасного периода 2021 года в Свердловской области возникло свыше 1,2 тысячи природных пожаров на площади более 59 тысяч гектаров. Ситуацию усугубила засуха и жара. С приходом заморозков и дождей возгораний стало существенно меньше. 13 сентября в Свердловской области потушили все природные пожары.