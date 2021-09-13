В Свердловской области потушили все природные пожары, которые продолжались в регионе с августа, сообщают представители Уральской базы авиационной охраны лесов.

По данным ведомства, за последние сутки были ликвидированы шесть лесных пожаров площадью 594 гектара, новых возгораний не зарегистрировано. Сотрудники Уральской авиабазы продолжают патрулировать территорию.

С начала пожароопасного периода 2021 года в Свердловской области, который длился рекордные пять месяцев, возникло более 1,2 тысячи природных пожаров на площади более 59 тысяч гектаров. Ситуацию усугубила засуха и жара. С приходом заморозков и дождей возгораний стало существенно меньше.

Утром 13 сентября в Свердловской области заволокло дымом трассу Екатеринбург — Пермь и частично ЕКАД (в районе пересечения с Пермским трактом). В последний раз такая ситуация наблюдалась в начале сентября, когда в районе Ревды и Первоуральска были сильные природные пожары. Специалисты МЧС, выехавшие на место, пожар не обнаружили.

По информации Минприроды Свердловской области, на станциях контроля воздуха не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации измеряемых веществ.