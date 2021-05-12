В Нижнем Тагиле объявлен особый противопожарный режим

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о введении в городе с 12 мая особого противопожарного режима. С сегодняшнего дня и до особого распоряжения на территории муниципалитета запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ.

«Рекомендовать начальнику ММУ МВД России "Нижнетагильское" во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области в рамках полномочий обеспечить участие сотрудников территориальных подразделений в мероприятиях с целью выявления лиц, нарушающих правила пожарной безопасности, виновных в возникновении пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров и угрожающих населённым пунктам и хозяйствующим субъектам, а также профилактики иных правонарушений», — говорится в документе.

По данным департамента информационной политики региона, накануне на территории Свердловской области горело более 160 гектаров леса. Сегодня эти площади составляют 86 гектаров. Основной причиной возникших лесных пожаров является нарушение правил пожарной безопасности в лесах местным населением и переход огня с земель сельскохозяйственного назначения в леса.