Жителям Нижнего Тагила предлагают выбрать скверы и парки для реконструкции в 2022 году

Мэрия Нижнего Тагила объявила сбор предложений от жителей города по благоустройству общественных территорий — парков, скверов и других зон отдыха — в 2022 году. Сбор продлится с 8 по 20 октября. Затем все полученные заявки выставят на общественные обсуждения и рейтинговое голосование. Их обычно организуют на официальном сайте Нижнего Тагила. В дальнейшем те площадки, которые наберут наибольшее количество голосов тагильчан, получат деньги из областного и федерального бюджетов на реконструкцию.

«Высказать свои предложения тагильчане могут, направив письмо в управление городским хозяйством. Для этого необходимо заполнить специальную форму. В ней нужно обосновать актуальность реализации проекта, описать существующие проблемы территории и способы их решения, перечислить ключевые этапы обновления и варианты дальнейшего использования обустроенного сквера, парка или зоны отдыха. Заявки на благоустройство принимаются по адресу: пр. Мира, 53, кабинет 202. Телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии.

Напомним, отбор объектов для реконструкции проводится в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017–2024 годах».

В 2021 году на реконструкцию общественных пространств будет направлено более 235 млн рублей. На эти средства будут построены скверы за ДК «Юбилейный», на площади Танкостроителей и появится «Аллея рандеву» около медколледжа. В этом году в Нижнем Тагиле, напомним, обновили парк Победы на Гальянке, доделали площадь на Вагонке у торгового центра по улице Зари, 21. В ближайшее время будет открыт экопарк на Муринских прудах.