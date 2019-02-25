Жителям деревни под Серовом предложили самим относить мусор в соседнее село

Жителям деревни Филькино в Серовском районе Свердловской области предложили относить мусор, за вывоз и утилизацию которого они платят по «мусорной реформе», в соседнюю деревню, потому что к ним не могут проехать мусоровозы из-за отсутствия дороги, пишет Znak.com.

Внимание к ситуации привлёк в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По его словам, год назад разрушился единственный мост, который связывал Филькино с землёй. Летом 2018 года власти Серова отказались восстанавливать мост и предложили жителям пользоваться лодкой и зимником, который устроен через лес и болото.

При этом за «мусорную реформу» жители деревни обязаны платить, как все, поэтому в январе им пришли соответствующие квитанции. Когда жители деревни спросили замглавы Серова Вячеслава Семакова, как будут вывозить мусор, если к Филькино нет дороги, он предложил им «относить мусор по зимнику в соседний посёлок Медянкино», где собираются поставить контейнеры.

«Хотя это другой посёлок и идти до него нужно приличное расстояние. Впрочем, возмущённым жителям сказали, что они могут ничего никуда и не уносить, а… просто платить и ничего не делать!» — пишет Ионин.

По данным серовского издания «Глобус», мэр города Василий Сизиков на пресс-конференции в конце января говорил, что из правобережной части села Филькино перевозчик обязан вывозить мусор зимой.

В минувшие выходные в Серове, как и в других городах области, прошёл несанкционированный митинг против «мусорной реформы». На несогласованную акцию протеста пришли 200–300 человек, все они высказали недовольство из-за роста сумм и большого количества ошибок в квитанциях за мусор.