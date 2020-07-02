Жителя Верхней Салды приговорили к 9 годам колонии за убийство собутыльника

В Верхней Салде 52-летний местный житель признан виновным в убийстве знакомого в пьяной поножовщине, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

Согласно материалам дела, в начале августа 2019 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир по улице Энгельса в Верхней Салде, где распивал спиртное с несколькими знакомыми. С одним из них — 46-летним мужчиной — он вступил в конфликт на почве того, что подсудимому не понравилось, что его оппонент чрезмерно «хвалился, называл себя "блатным" и "смотрящим"».

«В ходе возникшей ссоры подсудимый вооружился ножом и нанёс своему противнику удар ножом в область шеи. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Собранные следственным отделом по городу Верхняя Салда доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда, вступившим в законную силу, подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.