Жителя Великого Устюга оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за комментария о Путине

Великоустюгский районный суд Вологодской области оштрафовал жителя Великого Устюга Евгения Барсукова на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти из-за комментария о Путине во «ВКонтакте», со ссылкой на решение суда пишет «МБХ медиа».

Барсуков оставил комментарий под постом в группе «Великий Устюг Информ», в котором сообщалось о том, что в Великоустюгском районе будут судить чиновника, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 миллиона рублей.

«37 лямов деревянных копейки че судить человека надо путина ****** к растрелу приговорить и всех его *********», — написал в комментарии Евгений Барсуков.

На него составили протокол по ч.3 ст. 20.1 КоАП. Решение о штрафе было вынесено 9 июля. В постановлении суда говорится, что Барсуков полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применение закона о неуважении к власти - в администрации президента считают, что статья нужна не для наказания за оскорбления конкретных чиновников. К ответственности предлагается не привлекать и тех, кто высказывается против Путина. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон о неуважении к власти не нуждается в изменениям.