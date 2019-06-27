Кремль попросил полицию прекратить штрафовать за оскорбление чиновников и силовиков

Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти, со ссылкой на источники сообщает «Дождь».

В администрации президента подчёркивают, что статья не призвана наказывать за оскорбление конкретных чиновников и силовиков. Не собираются, по словам источников, привлекать к ответственности и тех, кто высказывается против Владимира Путина.

Закон, вступивший в силу в конце марта, вводит административное наказание за распространение в интернете информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». Предусмотрен штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (за повторное нарушение — до 300 тысяч).

Государственную власть осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды; мэры, губернаторы или сотрудники полиции под этот закон подпадать не должны, как и другие силовики, поясняет собеседник издания. Практику штрафовать за их критику предписано прекратить.

Одно из дел по новой статье было возбуждено против жителя Хакасии Вячеслава Шоева из-за поста в Facebook о губернаторе Валентине Коновалове, но 26 июня дело было прекращено, и, как отметил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, это первый такой случай.

По словам источника «Дождя», решено не наказывать и в случаях, которые касаются высказываний в адрес Путина: запрещено оскорбление президента как института, а не конкретного лица.

Сам Путин прокомментировал закон на прямой линии 20 июня. По его словам, он «направлен на оскорбление символов государства — чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом», но «никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать власти любого уровня».

Впервые закон был применён в Новгородской области 22 апреля, когда суд оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей за два поста во «ВКонтакте», в которых он якобы написал «Путин — сказочный *******». В соцсетях начался флешмоб, позже было возбуждено ещё несколько дел из-за постов и комментариев о Путине.