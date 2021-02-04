Жителя Свердловской области обвинили в организации митинга из-за ретвита Ройзмана

Жителя закрытого посёлка Уральский Кирилла Серебренникова оштрафовали на 30 тысяч рублей за репост твита бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, пишет Znak.com.

Как сообщил адвокат Серебренникова Роман Качанов, 24-летнего мужчину забрали с места работы в магазине «Магнит» ещё 30 января. Поводом для этого стал пост в социальной сети «ВКонтакте», в котором Серебренников скопировал твит Евгения Ройзмана, где политик прокомментировал массовые обыски у Алексея Навального и его соратников, а также написал, что «31-го надо выходить». Адвокат обратил внимание, что время и место мероприятия в сообщении указаны не были.

Несмотря на это, на Серебренникова завели дело по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация несанкционированной акции»). По этой статье уже арестовали сотрудников и волонтёров штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, Викторию Райх и Ирину Норман.

После задержания Серебренникова повезли в Новоуральск, который находится в 110 километрах от его места жительства и работы. Там стало ясно, что делом занимается ФСБ, сотрудники которой следили за постами Серебренникова в социальных сетях. В Новоуральске с молодого человека взяли объяснение и поместили в изолятор на сутки.

На следующий день, 1 февраля, Серебренникова повезли в Белоярский районный суд — это в 120 километрах от Новоуральска. Адвокат Качанов рассказал, что протокол, составленный на его подзащитного, был составлен с ошибками, поэтому суд перенесли на 3 февраля, а Серебренникова отпустили домой. Суд состоялся вечером 3 февраля уже после того, как парня, задержанного за репост, возили 250 километров по области и продержали в заключении двое суток.

Серебренникова обвинили в организации несанкционированного митинга в Екатеринбурге 31 января, когда он сам находился в посёлке Уральский с населением 2429 человек. В итоге судья назначила ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

«[То, что ФСБ занимается такими делами] — это бред сумасшедшего. ФСБ должна заниматься серьёзными задачами, а не поиском административных правонарушений. Там же говорилось, что ФСБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий проводит — быть такого не может, потому что ФСБ занимается подобным только по преступлениям. Это даже не компетенция ФСБ», — говорит адвокат Роман Качанов.

Серебренников и Качанов будут обжаловать решение Белоярского суда в апелляционной инстанции.

«Я этого парня не знаю, но если он ко мне обратится, я помогу ему собрать деньги. Я не понимаю, к чему можно было прицепиться. Абсурдная, дикая ситуация», — прокомментировал результат дела Евгений Ройзман.

Напомним, 31 января во время акции в поддержку Навального екатеринбуржцы прошли шествием от Дворца молодёжи до сквера у Театра драмы, затем — до стадиона «Динамо». После этого некоторые из протестующих ещё несколько часов ходили по городу. Акция закончилась спустя четыре часа силовым разгоном, полицейские задержали большую часть из оставшихся протестующих.

Всего в тот день сотрудники полиции задержали и доставили в отделения полиции 83 человека. По оценкам участников, в акции приняло участие порядка 7 тысяч протестующих, по оценке ГУ МВД по Свердловской области, — 2,3 тысячи человек.