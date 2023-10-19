Жителя Нижнего Тагила включили в реестр экстремистов

Росфинмониторинг 16 октября внёс в реестр террористов и экстремистов 19-летнего уроженца Нижнего Тагила Арсения Климина. По какой причине молодой человек попал в чёрный список ведомства, не уточняется. Климин стал восьмым по счёту тагильчанином, числящимся в перечне Росфинмониторинга.

Включение физических лиц в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, накладывает на человека определённые финансовые ограничения, делающие невозможным совершение ряда покупок или снятие наличных. В частности, признанный экстремистом или террористом человек не может осуществлять финансовые операции в сумме, превышающей 10 тысяч рублей в расчёте на каждого члена семьи (к примеру, в семье из трёх человек сумма не должна превышать 30 тысяч рублей). Кроме финансовых ограничений, лицо, внесённое в реестр, имеет сложности при трудоустройстве и реализации своих избирательных прав.