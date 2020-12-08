Жителя Нижнего Тагила приговорили к году колонии за подделку медицинских документов

В Каменске-Уральском вынесли приговор уроженцу Нижнего Тагила, подделывавшему медицинские документы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, весной 2019 года тагильчанин Александр Катаев прошёл медосмотр, в его личную медицинскую книжку поставили соответствующие оттиски печатей и штампов. После этого мужчина передал их третьим лицам для изготовления дубликатов печатей. В итоге в его распоряжении оказалось 19 фальшивых штампов и печатей, с помощью которых он подделывал медицинские документы на протяжении более восьми месяцев.

«Молодой человек был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России "Каменск-Уральский" в январе 2020 года при передаче личной медицинской книжки с внесёнными данными о прохождении профессионального медицинского осмотра женщине, участвовавшей в проведении оперативно-разыскного мероприятия "проверочная закупка"», — сообщили в областной прокуратуре.

Синарский районный суд города Каменска-Уральского назначил Александру Катаеву наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.