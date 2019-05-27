Жителя Нижнего Тагила осудили за двойное убийство на 19 лет

Свердловский облсуд вынес приговор 48-летнему жителю Нижнего Тагила, обвиняемому в убийстве супружеской пары в посёлке Динас Первоуральского городского округа. Следствием установлено, что поздним вечером 7 октября 2018 года у подсудимого и 56-летнего хозяина квартиры во время совместного распития спиртного произошёл конфликт. Схватившись за нож, гость нанёс потерпевшему удар в область шеи, от которого последний скончался на месте. 49-летняя супруга погибшего начала кричать, но убийца начал избивать женщину, а после её зарезал.

По словам соседей, подсудимый был знаком с недавно умершим братом женщины и приехал в гости, чтобы проститься с приятелем.

«Известно, что подсудимый, уроженец Курганской области, проживает в Нижнем Тагиле. Он и ранее был не в ладах с законом, четыре раза привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и убийство. В 2017 году по материалам полиции суд приговорил его к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на девять месяцев за умышленное причинение вреда здоровью с отбыванием в исправительной колонии Нижнего Тагила, откуда он недавно освободился», — прокомментировал ранее пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.