Рецидивист из Нижнего Тагила подозревается в убийстве двух человек

В ночь на 8 октября в одном из многоквартирных домов посёлка Динас Первоуральского городского округа произошло двойное убийство. По информации пресс-службы областного полицейского главка, во время застолья между семейной парой и их знакомым произошла ссора, в ходе которой гость схватился за нож. В результате поножовщины 49-летняя хозяйка квартиры и её 56-летний сожитель скончались до приезда скорой помощи. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

«Известно, что подозреваемый, уроженец Курганской области, проживает в Нижнем Тагиле. Он и ранее был не в ладах с законом, четыре раза привлекался к уголовной ответственности за кражу, хулиганство и убийство. В 2017 году по материалам полиции суд приговорил его к отбыванию наказания в виде лишения свободы сроком на девять месяцев за умышленное причинение вреда здоровью с отбыванием в исправительной колонии Нижнего Тагила, откуда он недавно освободился. Вероятно, уже успел соскучиться по пенитенциарной системе», — прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время в следственном отделе по городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух или более лиц». Санкция данной статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.