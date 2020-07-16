Жителя Краснодара арестовали за поддержку протестов в Хабаровске

Суд Краснодара арестовал на пять суток местного жителя за поддержку протестов в Хабаровске. Суд признал Юрия Пузанова виновным по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Как пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сестру мужчины, поводом для задержания стала переписка в чате WhatsApp, где Пузанов обсуждал события в Хабаровске и вопросы свободы слова.

Ранее был задержан активист из Южно-Сахалинска Игорь Емельяненко, который являлся организатором народного схода в знак солидарности с протестующими в Хабаровске.

Напомним, с 11 июля в Хабаровске проходят массовые стихийные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, на которых звучат лозунги «Фургала домой!», «Путина в отставку!». Мэр города единоросс Сергей Кравчук назвал акции протеста «противозаконными и губительными».