Жителя Ирбита приговорили к обязательным работам за критику главы городской ГИБДД

В Ирбите мужчину приговорили к 160 часам обязательных работ за оскорбление начальника отдела МВД России «Ирбитский» Дениса Митряшова, сообщает пресс-службы областной прокуратуры.

Общественник Алексей Кононов 12 июня выложил на YouTube видео, где оскорбил начальника отдела МВД России «Ирбитский».

«Кононов умышленно, в неприличной форме, унижающей честь и достоинство личности, сказал в адрес сотрудника полиции слово, которое, согласно заключению эксперта-лингвиста, имеет признаки неприличной формы и содержит унизительную оценку деятельности начальника отдела ГИБДД», — сообщили в прокуратуре.

Суд назначил Кононову наказание в виде обязательных работ на 160 часов.

Алексей Кононов давно конфликтует с чиновниками и силовиками Ирбита. Так, он сумел добиться бесплатной выдачи бахил и расходных материалов в местной больнице. Раньше врачи незаконно требовали с пациентов приносить бахилы, шприцы и перевязочные материалы с собой. Весной прошлого года депутат-единоросс, руководитель МФЦ Илья Анацкий выхватил у Кононова мобильный телефон и сбежал, вместо того чтобы ответить на вопрос об уборке тротуара перед местным МФЦ. Ещё через месяц после этого общественник с камерой пытался остановить водителей, проезжающих «под кирпич» по свежеуложенному асфальту, за это земляки его чуть не побили. Осенью прошлого года Кононов снял на видео укладку плитки в центре города на первые сугробы. Активист последовательно критикует городские власти, не стесняясь в выражениях. На его счету уже несколько судов.