На общественника из Ирбита завели уголовное дело за оскорбление начальника ГИБДД

В Ирбите на общественника Алексея Кононова завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти» за видео с критикой руководителя местной ГИБДД Дениса Митряшова. 12 июня в своём видеоблоге Кононов рассказал о мотоциклистах, которые своими громкими звуками мешают жителям его района спать, и обвинил начальника местной дорожной полиции в бездействии, назвав его ссыклом.

Накануне, 25 июля, домой к активисту с обыском пришли сотрудники Следственного комитета и изъяли у блогера все телефоны и компьютерную технику, пишет eanews.ru.

В этот же день Кононов пришёл во двор, где проживает Митряшов, и начал снимать на видео парковку и бетонный блок, который перегородил дорогу, чтобы под окнами начальника ГИБДД не ездили автомобили. В этот момент к нему подходят несколько местных подростков и один из них говорит, что его друг сказал, что блогера посадят в тюрьму. Алексей спрашивает: «А твой друг случайно не сын начальника ГИБДД?» Парень отвечает: «Он и есть».

Алексей Кононов давно конфликтует с чиновниками и силовиками Ирбита. Так, он сумел добиться бесплатной выдачи бахил и расходных материалов в местной больнице. Раньше врачи незаконно требовали с пациентов приносить бахилы, шприцы и перевязочные материалы с собой. Весной прошлого года депутат-единоросс, руководитель МФЦ Илья Анацкий выхватил у Кононова мобильный телефон и сбежал, вместо того чтобы ответить на вопрос об уборке тротуара перед местным МФЦ. Ещё через месяц после этого общественник с камерой пытался остановить водителей, проезжающих «под кирпич» по свежеуложенному асфальту, за это земляки его чуть не побили. Осенью прошлого года Кононов снял на видео укладку плитки в центре города на первые сугробы. Активист последовательно критикует городские власти, не стесняясь в выражениях. На его счету уже несколько судов.