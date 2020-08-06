Жителя Ирбита приговорили к 21 году колонии за убийство бывшей жены на глазах их сына

Свердловский областной суд вынес приговор 39-летнему жителю Ирбита, который убил бывшую супругу на глазах у их общего малолетнего сына, а потом избил его, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в феврале 2019 года: осуждённый в состоянии алкогольного опьянения пришёл с ружьём в дом к бывшей жене и сыну. Ребёнок попытался закрыть мать своим телом, но тут же получил удар прикладом в спину, после этого уралец в упор расстрелял женщину. У мальчика после случившегося выявили посттравматическое стрессовое расстройство.

Суд приговорил убийцу к 21 году исправительной колонии строгого режима. Также его обязали выплатить в качестве компенсации морального вреда по 2 миллиона рублей своему сыну и матери погибшей.