Жителя Екатеринбурга, напавшего с ножом на маму с ребёнком, отпустили из полиции

Мужчину, который 11 октября на Старых Большевиков, 75 с ножом напал на гулявшую с дочкой женщину, отпустили из полиции, пишет E1.ru.

В полиции отметили, что пока не ясно, какие именно травмы он нанёс женщине.

«Пока не ясна степень вреда здоровью пострадавшей. Вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения будет решён после получения результатов судебно-медицинского освидетельствования», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, сотрудники отдела полиции № 14 Екатеринбурга 11 октября задержали мужчину, напавшего с ножом на собственную жену, гулявшую с дочкой во дворе дома на улице Старых Большевиков, 75. Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», женщина гуляла во дворе со своей девятилетней дочкой. К ним подошёл мужчина и неожиданно несколько раз ударил свою жену ножом. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. По словам свидетелей, из-за случившегося женщина потеряла сознание, а девочка «начала заикаться».