В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на жену при маленькой дочке

Сотрудники отдела полиции № 14 Екатеринбурга задержали мужчину, напавшего с ножом на собственную жену, гулявшую с дочкой во дворе дома на улице Старых Большевиков, 75, со ссылкой на пресс-группу городского УМВД пишет Znak.com.

Нападение произошло накануне вечером. Как рассказали очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», женщина гуляла во дворе со своей девятилетней дочкой. К ним подошёл мужчина и неожиданно несколько раз ударил свою жену ножом. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию.

По словам свидетелей, из-за случившегося женщина потеряла сознание, а девочка «начала заикаться». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу уточнили, что пострадавшей не понадобилась госпитализация, ей оказали помощь на месте. По факту нападения проводится проверка.