Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина, который не был пристёгнут за рулём КамАЗа

В Архангельской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя посёлка Авнюга Георгия Миняева по закону о неуважении к власти за то, что в соцсетях он эмоционально прокомментировал видео, на котором Владимир Путин едет по Крымскому мосту за рулём КамАЗа и не пристёгнут ремнём безопасности, пишет 29.ru.

По словам Миняева, его возмутило видео с Путиным в КамАЗе и он оставил под роликом комментарий, в котором в числе прочего фигурировало слово, обозначающее умственно отсталого человека.

«Тогда Путин проехал на КамАЗе по Крымскому мосту, не пристёгнутый ремнём, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. <…> Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны», — рассказал Миняев.

Он утверждает, что высказывания по поводу поездки Путина по Крымскому мосту были опубликованы в мае 2018 года, когда закона об оскорблении власти ещё не было. Миняев связывает возбуждение против него дела в связи с его участием в антимусорном протесте в Шиесе.

Напомним, Путин участвовал в церемонии открытия Крымского моста 15 мая 2018 года — он проехал за рулём оранжевого КамАЗа во главе колонны грузовиков. Никто из сидящих в кабине не был пристёгнут ремнями безопасности, что вызвало бурную дискуссию в обществе. На этот счёт высказался наставник водителей ФСО Алексей Колонтай, который не увидел повода для наказания главы государства за вероятное нарушение ПДД.

Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта, уже 22 апреля по этому закону впервые был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил пост «Путин — сказочный *******» (бестолочь) в социальных сетях.