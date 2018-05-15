Владимир Путин открыл Крымский мост за рулём «КАМАЗа» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытии моста в Крым через Керченский пролив, пишет «Коммерсантъ». Глава государства проехал по мосту за рулем «КАМАЗа» во главе колонны из 30 грузовиков, которые испытали мост на прочность.

Отмечается, что вдоль трассы на разделительной полосе и на дорожных конструкциях над проезжей частью специально для церемонии расставлены видео-камеры, которые снимают проезд автоколонны с разных точек.

На другом конце 19-километрового моста, в Крыму, Путин примет участие в митинге-концерте по случаю открытия первой очереди транспортного перехода. Перед строителями, инженерами, рабочими выступят звезды российской эстрады.

Напомним, строительство моста протяжённостью 19 км и стоимостью почти 228 млрд рублей началось в феврале 2016 года, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).

Движение по Крымскому мосту для автомобилей должно открыться 16 мая в 5:30 мск. Для грузовиков мост планируют открыть осенью 2018 года.