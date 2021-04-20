Жительницу Сыктывкара из-за комментариев в соцсети лишили алиментов и пособия на ребёнка

В Сыктывкаре 46-летней местной жительнице Елене Р. заблокировали алименты и пособие на ребёнка на фоне уголовного дела об экстремизме, которое возбудили против неё за комментарии в соцсети «ВКонтакте», пишет «Новая газета».

Женщина ещё ждёт суда, однако ещё до его заседания её уже включили в «чёрный список» Росфинмониторинга.

Согласно материалам дела, силовики нашли в комментариях женщины за 2018–2020 годы «стойкую неприязнь» к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту. В частности, она комментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности за фейк-ньюс, об освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. ФСБ возбудила уголовное дело о призывах к терроризму и экстремизму (часть 2 статьи 205.2 УК и часть 2 статьи 280 УК).

Подозреваемую оставили под подпиской о невыезде, поскольку она одна воспитывает шестилетнего сына. Семью признали малоимущей — основной доход составляют пособия и алименты. Из-за уголовного дела банковский счёт женщины, на который приходили алименты, заблокировали.

«Новая газета» уточняет, что у Елены раньше был бизнес, но его пришлось закрыть, и теперь она официально безработная. Найти работу не удалось даже после того, как она прошла переподготовку — окончила курсы пекарей-кондитеров. В итоге на жизнь остаются только алименты от бывшего мужа и пособие на детей до 7 лет — 6800 рублей в месяц. После блокировки банковского счёта оставалась надежда на пособие, но женщину в итоге оставили вообще без каких-либо средств к существованию.

«Прихожу на почту, а мне говорят: "Нельзя, ваш паспорт в чёрном списке". То есть теперь я вообще никак не могу получить деньги, которые даже не мои — это деньги на ребёнка по закону. Он что теперь, тоже в списке экстремистов?» — возмущается она.

Сбор средств она объявлять опасается, потому что в случае обвинительного приговора помогавших ей людей могут обвинить в финансировании терроризма.

Елена собирается идти в суд в интересах ребёнка и требовать получения алиментов и детского пособия.