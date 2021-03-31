Жительницу Нижнего Тагила, зарезавшую избившего её мужчину, приговорили к 8 годам колонии

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил местную жительницу к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за убийство мужчины, который её избил, совершил некие насильственные действия и угрожал убить, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Женщина признана виновной по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, конфликт между подсудимой и мужчиной произошёл в ночь с 23 на 24 ноября 2019 года: пьяный мужчина во время конфликта избил женщину, совершил в отношении неё иные насильственные действия и высказал угрозу убийством.

После этого она не менее 13 раз ударила мужчину ножом в шею, живот и другие части тела, он умер на месте. Обвинение подчёркивало, что женщина «осознавала, что противоправные посягательства со стороны мужчины окончены».

К силовикам подсудимая пришла с повинной. В суде женщина признала вину, но заявила, что ударила мужчину ножом только четыре раза, от дальнейших показаний она отказалась. Она также извинилась перед родственниками погибшего. Учитывая это и то, что у подсудимой есть ребёнок, ей назначили такой срок, отметили в прокуратуре. Приговор в законную силу пока не вступил.