Жительницу Екатеринбурга признали виновной в экстремизме из-за репоста клипа Alai Oli

Городской суд Кургана признал жительницу Екатеринбурга Полину Гузееву виновной в распространении экстремистских материалов — выпущенного в 2010 году клипа группы Alai Oli на песню «Зачем ты под чёрного легла?», со ссылкой на адвоката Гузеевой Алексея Бушмакова пишет E1.ru.

По его словам, судья назначил ей штраф в размере 1000 рублей. Представитель Гузеевой пытался перевести дело на рассмотрение в Екатеринбург, но не получилось.

«Пока сложно говорить, почему судья приняла такое решение, почему дело не перевела в Екатеринбург, хотя мы просили, потому что пока у нас нет мотивированной части решения. Это решение абсурдно, потому что в 2010 году Гузеева сохранила видео у себя на странице, а лишь в 2016-м оно было признано экстремистским материалом, и шесть лет она жила спокойно и не знала, что так будет. Нет умысла на совершение правонарушения, и это решение в очередной раз показывает, что сроки привлечения к ответственности просто резиновые», — прокомментировал Алексей Бушмаков.

После возбуждения дела за Полину вступались и солистка Alai Oli, и курганский омбудсмен, а музыканты группы выпустили видео в поддержку Полины.