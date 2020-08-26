На жительницу Екатеринбурга завели дело об экстремизме за клип 10-летней давности

Правоохранительные органы Курганской области завели дело по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» на художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву за то, что она в 2010 году опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» клип группы Alai Oli «Зачем ты под чёрного легла?». Данная песня в 2016 году по решению Рудничного районного суда города Кемерово была включена в федеральный список экстремистских материалов Минюста РФ.

«Alai Oli — очень позитивный исполнитель, — пояснила Полина порталу E1.ru. — На самом деле, в песне никто особо не оскорбляется. Если только русские парни, потому что она выбрала не их, а кого-то другого. Там нет разжигания розни, это всё в шутку. Клип тогда многие посмотрели, он смешной, по-своему грубый, и если захотеть, там можно найти на что оскорбиться. Но никаких конфликтов и скандалов в то время точно не было. Мои друзья эту песню знают, многие добавили её тогда себе в видеозаписи. А потом всё благополучно забылось: посмотрели, посмеялись, добавили, и всё».

Полина прописана в Екатеринбурге, но на время пандемии девушка вернулась в родной Курган, где и узнала, что стала объектом внимания полиции. 10 августа к ней пришёл оперуполномоченный центра по борьбе с экстремизмом.

«Он пришёл и сказал, что я являюсь распространителем запрещённых материалов. Объяснил, что у меня открытая страница, и если кто-то будет искать в поиске этот клип, то найдёт его у меня. Он дал мне бланк объяснительной, в котором уже было написано, что я добавила клип давно, случайно, не знала, что так получится, что тогда материал не казался опасным, — мне нужно было только подписать [бумагу]. Я и моя коллега по мастерской с ним поговорили, он даже кофе с нами попил. Мне тогда казалось, что всё закончилось. Но позавчера мне позвонили из прокуратуры и сказали, что на меня заведено административное дело», — рассказала девушка Znak.com.

Отметим, что в настоящее время в федеральном списке экстремистских материалов на сайте Минюста нет упоминания группы Alai Oli и трека «Зачем ты под чёрного легла?». На портале «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» запись о включении трека в список имела № 3481, видео обнаружили на странице человека, испытывающего ненависть к людям другой расы. Но в списке экстремистских материалов, опубликованном на официальном портале Минюста РФ, информации об этом клипе нет.

В 2017 году Зеленодольской городской прокуратурой была выявлена страница во «ВКонтакте», на которой её хозяин разместил аудиозапись данной песни. Местный суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей.