Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за фейк про коронавирус в посте, где название болезни не упоминалось

Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей научного сотрудника музея истории Татьяну Знак из Екатеринбурга за пост в Facebook о смерти пациента в больнице, пишет «Новая газета».

Её признали виновной в распространении фейка о коронавирусе, но женщина утверждает, что не упоминала болезнь в своей записи. В посте Знак рассказала историю знакомого, попавшего в ГКБ № 20, которую в апреле закрывали на карантин из-за подозрения на коронавирус у пациента с пневмонией. Во время судебного заседания свидетель подтвердил правдивость описанной истории.

«Сегодня ночью друга моего зятя увезли на скорой в двадцатку. Больница битком, умирают пачками, всем ставят диагноз "пневмония". Положили в коридоре. Ночью умерли люди, места освободились. Хотели переложить его, он отказался и продолжает лежать в коридоре. Дай Бог, чтобы выжил. Хороший такой парень! Маленький сыночек у него», — писала она.

Из-за публикации против женщины сначала пытались возбудить уголовное дело, но в итоге составили протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП. Больница предоставила документы, которые подтверждают, что в тот период там никто не умер от коронавируса. При этом слов «ковид» или «коронавирус» в посте Знак не было. Её адвокат заявил, что будет оспаривать решение суда.