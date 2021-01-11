Жительница Верхней Пышмы перечислила мошенникам рекордные 4,5 млн рублей

56-летняя жительница Верхней Пышмы отправила телефонным мошенникам, представившимся сотрудниками банка, рекордную сумму — 4,5 млн рублей, сообщает пресс-группа управления МВД по Екатеринбургу.

«Мошенники действовали по обычной схеме. Потерпевшей позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей банка. Она сообщила о якобы несанкционированных попытках оформления кредита на имя потерпевшей. Для предотвращения указанных операций звонившая предложила оформить кредиты, а полученные заёмные деньги перевести на безопасные счета», — сообщили в пресс-группе.

Доверчивая женщина оформила кредит и перечислила мошенникам 4 млн 494 тысячи рублей. По данному факту следственным управлением УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».