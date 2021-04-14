Жительница села под Нижним Тагилом добилась в суде права на получение молочных продуктов для грудных детей вместо сухпайков

Жительница Николо-Павловское Лариса Чебенева добилась в Пригородном суде, чтобы детям села в возрасте 8-12 месяцев начали выдавать молочную продукцию вместо сухой смеси, которую выдавали ранее.

По словам женщины, родителям грудных младенцев не выдавали молочную продукцию, которая положена им на основании постановления правительства Свердловской области. Вместо этого выдавали сухой паёк, в который входила сухая смесь-каша и адаптированный витаминный напиток. Но не всем детям подходили эти продукты.

С осени 2020 года 42-летняя мама боролась с областным Минздравом и районной поликлиникой, но там ей отказывали, ссылаясь на отдалённость территории и отсутствие молокораздаточного пункта (переписка имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) .

«В связи с отсутствием площадей, оборудованных необходимыми холодильными установками для хранения жидких и пастообразных молочных продуктов, в селе Николо-Павловское организовано распределение адаптированных молочных смесей», — ответили в министерстве здравоохранения Свердловской области Ларисе.

Скриншот ответа Минздрава на просьбу Ларисы Скриншот ответа Минздрава на просьбу Ларисы

Но такой ответ женщину не удовлетворил. По её словам, в селе есть хорошее помещение бывшей больницы, в которую Министерство может закупить оборудование.

«Считаю, что нарушаются мои права, и права моего ребёнка на получение мер социальной поддержки. Вывод ответчиков о том, что Николо-Павловское находится на отдалённой территории неверный. Село находится лишь в 8 км от Нижнего Тагила. В самом Тагиле имеются молочные кухни, в которых детишки получают кефир, молоко и творог. Чем мой ребёнок хуже городских? Если это сельское поселение, можно и “сухим пайком” обойтись?» — писала Лариса Чебенева в исковом заявлении.

Тогда неравнодушная мама обратилась в суд с требованием обязать Минздрав и горноуральскую районную поликлинику № 2 организовать в медучреждение молочную кухню. 12 апреля суд удовлетворил требование Ларисы.

Решение суда не вступило в законное силу.