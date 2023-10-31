Жительница Нижнего Тагила заявила о покушении на убийство после странного ДТП. В полиции угрозу её жизни не увидели (ВИДЕО)

Тагильчанка Оксана в конце сентября попала в очень странное ДТП. Как пишет E1.ru, инцидент произошёл утром 27 сентября, когда женщина на автомобиле возвращалась домой. Поворачивая на грунтовую дорогу в посёлке Канава под Нижним Тагилом, она заметила стоящий неподалёку УАЗ, который при приближении автомобиля пострадавшей тронулся с места и врезался в неё. Оксане удалось отвести свой авто от прямого удара, который в итоге пришёлся в заднюю часть машины, а вот УАЗ после случившегося скрылся с места происшествия.

Женщина убеждена, что это ДТП не случайно. Она уверена, что на неё было совершено покушение, поскольку ей удалось разглядеть лицо водителя внедорожника. По словам тагильчанки, злоумышленником оказался бывший бизнес- партнёр её супруга по имени Игорь, который не первый год терроризирует семью Оксаны.

Заподозрив покушение, она проверила записи с камер видеонаблюдения дома и с видеорегистратора своего автомобиля. Оказалось, что за несколько дней до происшествия Игорь уже приезжал на этом авто на это же место и, по всей видимости, следил за ней. Более того, на внедорожнике отсутствовали регистрационные знаки. Будучи уверенной, что Игорь хотел убить её, Оксана обратилась с заявлением в полицию, однако пару дней назад ей позвонил участковый и заявил об отказе в возбуждении уголовного дела. Не убедили полицейских и предоставленные женщиной видеозаписи.

«Участковый приехал к нему (Игорю. — Прим. ред.), тот сказал, что у него нет уазика, и отказался общаться, сославшись на 51-ю статью Конституции. Сейчас мне позвонил участковый и сказал, что отказ в возбуждении уголовного дела будет в любом случае потому, что на записях не видно, кто внутри сидит, да и уазик был без номеров. Тот факт, что я узнала этого человека и готова пройти полиграф, значения не имел», — приводит E1 рассказ Оксаны.

Игорь, по словам женщины, докучает её семье уже 13 лет. После того как её муж перестал вести дела вместе с патрнёром, последний начал требовать от семьи деньги, и каждый раз разную сумму: аппетиты мужчины варьируются от полумиллиона до нескольких десятков миллионов рублей, при этом вымогает деньги Игорь не напрямую, а через третьих лиц.

«13 лет я пишу заявления в полицию на установленных лиц по фактам угрозы убийством, по вымогательствам, отравлениям собак, поджогам авто и не только. Когда мне подожгли автомобиль, там была моя двухлетняя дочь. Поджог дома родителей мужа был ночью, когда они спали. Последний случай в сентябре — это покушение на меня. Этот человек по городу ходит, гордится своими победами и тем, что никто ничего не может с ним сделать», — считает Оксана.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» изданию подтвердили, что по факту случившегося было зарегистрировано заявление, однако отметили, что участковый уполномоченный после проверки не обнаружил состав преступления. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что факт ДТП был зарегистрирован, материал находится на проверке правоохранителей.