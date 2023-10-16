Жительница Нижнего Тагила судится с управляющей компанией из-за затопленной квартиры (ВИДЕО)

В июне 2021 года квартиру тагильчанки Ольги Перель, проживающей на первом этаже дома № 40а на улице Балакинской, затопило горячей водой. Коммунальная авария произошла из-за прорыва стояка в квартире на третьем этаже. Несколько десятков литров воды стекли по потолку и стенам, испортив обои, вещи и мебель. Ольга решила, что возместить ущерб ей должна управляющая компания «ТагилСтрой», и подала на организацию в суд. Но спустя 2,5 года компенсацию она так и не получила.

«Это было в пятницу вечером. Нас очень сильно затопило. С потолка бежала горячая вода. Приехавшая на вызов аварийная служба не сразу поняла, откуда протечка. Специалисты перекрыли систему водоснабжения, но топить не перестало. Мы вызвали их повторно, и только тогда они перекрыли стояк отопления. К этому времени мы потеряли уже два часа и последствия потопа стали очень трагичными», — комментирует ситуацию пострадавшая Ольга Перель.

На следующий день семья Ольги связалась с управляющей компанией. До их прихода тагильчанка успела заснять на телефон, как с потолка продолжала капать вода и проявились последствия потопа.

В понедельник представители УК пришли составлять акт о последствиях залива квартиры. По словам Ольги, в документе было написано, что потоп произошёл по неустановленной причине и ущерб оценивается в размере около 20 тысяч рублей.

«В тот момент, как нам озвучили сумму ущерба, мы поняли, что будем обращаться в суд. Я пошла к юристу и пригласила домой независимую экспертизу. Оказалось, что коварство горячей воды заключается в том, что последствия видны через какое-то время. И через неделю после случившегося мы поняли, что просто покрасить стены и заменить обои будет недостаточно», — вспоминает Ольга.

Как рассказывает пострадавшая, сам дом достаточно старый, в квартире был насквозь промокший гипсокартон, который пришлось ободрать из-за появившейся плесени и ужасного запаха. Плесень распространилась везде: на кухне, в комнатах, туалете и ванной. И на самом полу тоже образовались микроскопические грибы. Вся мебель была испорчена.

«Нам пришлось экстренно снять квартиру, чтобы не оставаться жить с тремя маленькими детьми в таких условиях», — рассказывает пострадавшая.

Семье Перель пришлось ломать стены, чтобы избавиться от плесени. Но позже вскрылись другие проблемы в ванной комнате. Деревянные перекрытия внутри стены промокли насквозь, и впоследствии отвалилась вся кафельная плитка.

«Получилось, что на момент прихода управляющей компании ещё не проявился весь ущерб. Люди из УК сказали, что нам немного исправлять: обои поменять и потолок побелить. Они совсем не обратили внимания на то, что у нас испорчена вся мебель», — говорит Ольга.

После ремонта Ольга совместно с юристами обратилась к УК в досудебном порядке с претензией на возмещение ремонта и съёма жилья. На что управляющая компания «ТагилСтрой» никак не отреагировала. И тогда было решено обратиться в суд.

По словам Ольги, у судьи накопилось много вопросов к руководству «управляшки». Например, почему в период неотопительного сезона в стояках отопления оказалась горячая вода, почему произошёл прорыв трубы. Сама УК объясняет прорыв перепадом давления и хочет привлечь соответчиком хозяина квартиры, где он произошёл.

Ольга считает, что даже если прорыв случился по вине соседа с третьего этажа, то в трубе никак не должно было быть горячей воды. Очередное заседание суда назначено на 18 октября.