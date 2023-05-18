Жительница Нижнего Тагила потребовала провести проверку по факту изъятия органов у её супруга, умершего после производственной травмы

Тагильчанка Светлана (имя изменено. — Прим. ред.) обратилась в Росздравнадзор и Свердловский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) с тем, чтобы ведомства провели проверку, законно ли изъяли органы (печень и почки) у её супруга, умершего четыре года назад после производственной травмы, пишет портал E1.RU.

Женщина предполагает, что мужа можно было спасти, и недоумевает, почему у неё не спросили разрешения на трансплантацию и даже не сообщили об этом.

По словам Светланы, в сентябре 2018 года Андрей получил травму на рабочем месте — ударился головой о металлическую балку. У него началось сильное кровотечение, мужчину увезли в больницу, наложили швы, выдали больничный и отпустили домой.

Спустя несколько недель у него начались сильные головные боли, ночью 15 октября появились первые признаки инсульта. Светлана вызвала мужу скорую, на которой его доставили в ГБ № 4 Нижнего Тагила. Там Андрею сделали МРТ и диагностировали геморрагический инсульт. Утром 16 октября врачи сказали Светлане, что мужчине стало хуже. Она спросила, можно ли перевезти супруга в Екатеринбург, но ей ответили, что из областной больницы пришёл отказ. На следующий день, 17 октября, Андрея всё же экстренно перевезли в СОКБ № 1. 18 октября он умер.

Как говорит Светлана, четыре года она не могла прийти в себя после потери супруга. Лишь в июле 2022 года решила забрать из областной больницы в Екатеринбурге выписку из истории его болезни, из которой узнала, что после смерти Андрея у него изъяли печень и почки. Светлану об этом даже не предупредили. Эта новость шокировала женщину.

«Мне не давала покоя мысль: почему они его всё-таки увезли в Екатеринбург, хотя понимали, что он уже не выживет? И почему он умер в ту же ночь, когда его привезли в областную больницу? У меня были подозрения, что его увозили уже с целью трансплантации. И я решила запросить выписку из истории болезни, где подтвердилось, что у мужа были изъяты печень и почки», — рассказывает Светлана.

Теперь тагильчанка хочет, чтобы эксперты проверили, качественно ли её мужу оказали помощь и законно ли изъяли органы.

«Исходя из копий медицинской документации, которую запросила вдова, можно сделать вывод, что медицинская помощь была оказана несвоевременно. Вопрос, в частности, к тому, почему изначально СОКБ-1 категорически не хотела принимать пациента, когда этого просили врачи Нижнего Тагила, но уже на следующий день его сразу взяли к себе и сразу с изъятием органов», — отмечает юрист Светланы Юлия Липинская.

В свердловском Минздраве комментировать инцидент не стали, сославшись на медицинскую тайну. По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова следственный отдел СК по Тагилстроевскому району организовал проведение процессуальной проверки.

«Предварительно установлено, что инцидент произошёл в октябре 2018 года, когда мужчина, по имеющимся данным получивший производственную травму, почувствовал себя хуже, в связи с чем был госпитализирован в одну из больниц Нижнего Тагила. Впоследствии состояние здоровья мужчины ещё более ухудшилось, что послужило поводом для его госпитализации в больницу города Екатеринбурга, где через непродолжительное время пациент скончался», — пояснили в СУ СК России по Свердловской области.

Следствие в рамках проверочных мероприятий установит все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.